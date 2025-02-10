5 незаконных объектов выявили в Мытищах

Деревня Новогрязново вновь оказалась в центре внимания управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи. Сотрудники управления совместно со старостой деревни и уполномоченным сотрудниками 4-го отдела полиции провели очередной мониторинг в этом населенном пункте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Улов» оказался богатым: пять двух- и трехэтажных зданий с признаками хостела благополучно разместились и осуществляют свою незаконную деятельность на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Никакой разрешительной документации все пять объектов не имеют. У собственников нет ни разрешения на строительство, ни проектов, прошедших обязательную государственную экспертизу, ни документов на ввод в эксплуатацию. А это означает, что гарантировать безопасность нахождения там людей никто не может.

Впрочем, ушлым предпринимателям — собственникам небезопасных общежитий — эти обстоятельства нисколько не мешают сдавать в них комнаты для проживания, аренда которых стоит не меньше 25 тыс. рублей в месяц.

«Газовые баллоны, расположенные рядом с электрикой и открытым огнем, провисшая электропроводка, антисанитарные условия, узкие, хлипкие лестницы неисправное канализационное оборудование. Это мы обнаружили при осмотре данных помещений. По всем выявленным объектам межведомственной комиссии предстоит принять решение о направлении материалов в суд. Будет подано исковое заявление о признании этих построек самовольными и их сносе, а также обязании предприимчивых собственников использовать свои участки строго в соответствии с действующим законодательством и назначением земель», — прокомментировала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.