5 молодых семей из Дмитровского округа получили свидетельства на покупку жилья

Пять молодых семей Дмитровского округа стали обладателями свидетельств на субсидию для приобретения жилья или строительства жилого дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Субсидия на приобретение или строительство своего жилья — это значительное подспорье для молодых семей. Она предоставляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», которая осуществляется при поддержке губернатора Андрея Воробьева. От всего сердца поздравляю вас! Пусть это станет хорошим началом года и началом нового этапа в вашей жизни», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин перед церемонией вручения свидетельств.

Основная цель данной программы — укрепление института молодой семьи, ведь наличие собственного жилья является важным фактором для стабильности и благополучия.

Чтобы стать участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», нужно соответствовать следующим критериям: возраст до 35 лет, нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека), проживать в Московской области (регистрация по месту жительства), иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

После подачи документов они проверяются, и министерство жилищной политики Московской области принимает решение о включении семьи в программу.

В этом году Минжилполитики утвердило список из пяти молодых семей из Дмитровского муниципального округа на получение свидетельств.

Сертификаты получили семьи Арсена и Эмилии Тумасян (трое детей), Ксении Кокоревой (трое детей), Романа и Анастасии Смирновых (трое детей), Дарьи Шатохиной (двое детей), Артака Арутюняна и Тамары Оганесян (двое детей).

«Мы сейчас живем впятером в однокомнатной квартире, и благодаря участию в программе по обеспечению жильем молодых семей будем покупать дом. Заявку на участие подавали в прошлом году. Даже немножко не верится, что мы скоро сможем переехать в свой дом, где у детей будет своя спальня, игровая, где не будет тесно», — поделились Роман и Анастасия Смирновы после получения сертификата.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.