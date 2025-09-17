48 аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

С 8 по 12 сентября в Московской области состоялось 48 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 100 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 3 человека на лот. Например, в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городском округе Подольск д. Булатово боролось 7 человек. Напомним, основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.