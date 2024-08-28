46% россиян, покупающих жилье для инвестиций, делают это на свои сбережения

Большинство россиян среди тех, кто приобретал жилую недвижимость в качестве инвестиций за последние три года, делали это на собственные сбережения (46%). Второй по популярности источник финансирования покупки — ипотека (26%), третий — продажа предыдущей недвижимости (22%), сообщили РИАМО в «Авито Недвижимости».

Аналитики выяснили, что почти половина опрошенных (46%) финансировала покупку жилья для инвестиций с помощью собственных сбережений. Среди них чаще всего встречаются люди в возрасте от 45 до 54 лет (54% опрошенных) — как правило за трудовую карьеру они успевают накопить достаточный для покупки квартиры капитал.

Примерно в четверти случаев (26%) респонденты приобретали инвестиционное жилье с использованием ипотеки, наибольшая доля таких опрошенных в возрастной категории от 25 до 34 лет (32%).

Если смотреть по географии ответов, то чаще других к заемным средствам прибегали жители Санкт-Петербурга (40%). В большей степени жилищные кредиты использовали для приобретения инвестиционного жилья в новостройках (40%) и на вторичном рынке (37%), в меньшей — при покупке земли под ИЖС (19%).

Третьим по популярности способом финансирования покупки жилья с инвестиционными целями среди опрошенных стала продажа уже имеющейся недвижимости (22%). Чаще всего такой вариант выбирали респонденты в возрасте от 65 лет (44%). Интересно, что для покупки квартир в новостройках данный инструмент использовали в 21% случаев. Среди покупателей квартир на вторичном рынке доля ответивших составила 29%, в сегментах загородной недвижимости и земли под ИЖС — по 28%.

Другие источники средств для покупки

Материнский капитал для приобретения инвестиционной жилой недвижимости использовали в 16% случаев. Среди федеральных округов популярнее всего такой способ финансирования покупки недвижимости был у жителей ЦФО (20%), реже других его использовали в УФО (8%). Чаще всего с помощью материнского капитала приобретали участки под ИЖС (21%).

Потребительские кредиты для покупки инвестиционного жилья брали 13% опрошенных (наибольшая доля среди людей в возрасте от 65 лет — 32%), занимали у друзей 12% респондентов (наибольшая доля среди людей в возрасте от 25 до 34 лет — 16%), по 11% пользовались рассрочкой от застройщика или продавали движимое имущество.

Значительно реже продажу движимых активов использовали для приобретения жилья в Санкт-Петербурге (2%) и Северо-Западном федеральном округе в целом (4%). Чаще других так поступали жители городов-миллионников (18%). Жилищный сертификат для покупки инвестиционных объектов задействовали 8% опрошенных.

«Стоит отметить, что опрос проводился среди россиян, которые приобретали жилую недвижимость за последние три года, когда действовала массовая льготная ипотека на новостройки, а ипотечные ставки на покупку вторичного жилья были существенно ниже текущих. Одновременно с этим цены на жилье росли, что делало инвестиции в жилую недвижимость еще более привлекательными», — отметил руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

Он добавил, что после завершения программы и на фоне дорогой ипотеки потенциальные инвесторы в недвижимость все чаще делают выбор в пользу депозитов — с учетом действующей ключевой ставки ЦБ РФ их доходность остается высокой, в то время как цены на некоторые виды недвижимости стагнируют или даже немного снижаются.

«Вероятно к вопросу покупки жилья для инвестиций данная категория вернется только после снижения ключевой ставки», — заключил Ахметов.