4 областных имущественных комплекса в Подмосковье предложат инвесторам в марте

4 имущественных комплекса подмосковной собственности выставлены на торги в марте для поиска инвесторов и вовлечения в хозяйственный оборот. Это 7 объектов капитального строительства общей площадью порядка 6 500 кв. м и земельные участки общей площадью почти 1,4 га в муниципальных округах Воскресенск, Можайский, а также Павлово-Посадском и Сергиево-Посадском городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Так, в Павлово-Посадском городском округе инвестору предложат здание ветстанции с сараем общей площадью 186 кв. м и земельный участок площадью 1 323 кв. м в г. Электрогорск (туп. Павловский, д. 2).

В муниципальном округе Воскресенск хозяина ищет здание ветлечебницы площадью 353,1 кв. м с земельным участком площадью 3 991 кв. метров в с. Ашитково (ул. 40 лет Победы, стр. 11).

В Сергиево-Посадском городском округе ждет инвестора четырехэтажное здание площадью 5294,6 кв. м и земельный участок 4 563 кв. м с видом разрешенного использования «для размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования» в г. Хотьково (проезд Художественный, д. 2).

Также нового хозяина ищет комплекс из трех объектов капитального строительства, в составе которого здания хозяйственного склада с металлической пристройкой, фильмобазы и гаража с реставрационным цехом общей площадью почти 660 кв. метров, на земельном участке площадью 3 925 кв. метров в Можайске (ул. Полосухина, д. 5).

Торги за имущественные комплексы проводятся в рамках реализации прогнозного плана приватизации областного имущества в форме аукциона и публичного предложения. Подробнее узнать о предлагаемых комплексах и дате торгов можно на электронной площадке АО «РАД».

Больше информации об объектах в Подмосковье, которые будут рады инвесторам, можно найти на нашем сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.