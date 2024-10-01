4 корпуса на более чем 1500 апартаментов ввели в эксплуатацию в ЖК «Люберцы»

В ЖК «Люберцы» построили четыре 17-этажных корпуса на 1 536 апартаментов. Уже выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Проект имеет насыщенную инфраструктуру: здесь уже открыты инженерно-технологический лицей, 6 детских садов, 2 школы, поликлиника для взрослых и детей и станция скорой помощи.

Новые корпуса имеют широкую линейку планировочных решений — от студий до трехкомнатных, как в классическом, так и в евро-формате. При входе в дома жители попадут в уютное светлое пространство с большими окнами и просматриваемой входной группой. Для удобства молодых семей с детьми в подъездах имеется колясочная, а сам вход безбарьерный — на одном уровне с землей.

Корпуса № 67, 69 имеют Г-образную форму, а другие два корпуса № 68 и 70 — прямоугольную. Колористическое решение корпусов новой очереди оформлено в ярких красно-розовых тонах, которые уравновешивает нейтральный белый, а на уровне первого этажа — серый цвет.

Во внутреннем дворе новых корпусов предусмотрено продуманное благоустройство, где каждый житель найдет для себя интересное занятие. Дети смогут весело проводить время на игровых площадках с разнообрым оборудованием, а взрослые — отдохнуть в местах для отдыха, поиграть в пинг-понг, прогуляться по аллее или заняться спортом на уличных тренажерах. На первых этажах корпусов откроются кофейни, минимаркеты, салоны красоты и аптеки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.