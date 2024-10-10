385 семей смогут оформить право собственности на квартиры в ЖК Красногорска

Три новых корпуса в ЖК «Аникеевский» городского округа Красногорск поставлены на кадастровый учет. Теперь 385 семей могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дому по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Сергея Жадобкина, дом № 5, к.1 присвоили кадастровый номер — 50:11:0040109:6070.

Еще одному дому по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Сергея Жадобкина, дом № 5, к. 2 присвоили кадастровый номер — 50:11:0040109:6168.

Дому по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Сергея Жадобкина, дом № 3 присвоили кадастровый номер — 50:11:0040109:6273.

Корпуса имеют высоту от 4 до 6 этажей. Общая площадь зданий — более 19 тыс. кв. м. Класс энергоэффективности — А. На первом этаже домов разместятся супермаркет и другие объекты сферы услуг.

ЖК «Аникеевский» от девелопера ГК «Гранель» расположится у села Николо-Урюпино, между Новорижским и Волоколамским шоссе. Вместе с жильем в комплексе будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. На территории возводятся детский сад на 315 мест и поликлиники для детей и взрослых — на 60 и 70 посещений в смену соответственно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.