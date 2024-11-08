37 школ и детсадов построят и реконструируют в Крыму в 2025-2027 годах

Председатель парламента республики Крым Владимир Константинов рассказал, что в период с 2025 по 2027 годы в регионе планируется реализовать большое количество проектов по благоустройству, построить новые детские образовательные учреждения и провести газификацию, сообщает АБН24 .

«Эти объекты особенно значимы для людей, о них неоднократно говорилось во время избирательной кампании. В частности, продолжатся работы по благоустройству парков, скверов, набережных и пешеходных зон», — отметил Константинов.

По словам депутата, в 2025 году запланировано благоустроить свыше 40 общественных пространств и дворов с бюджетом, превышающим один миллиард рублей. К концу того же года планируется завершение строительства десяти детских садов и одной школы. В 2026–2027 годах в перспективе — реконструкция и возведение еще 17 детских садов и 9 школ.

Для развития газовой инфраструктуры в Крыму в следующем году предусмотрено около трех миллиардов рублей.

Кроме того, запланировано финансирование на строительные и реконструкционные работы на дорогах для туристического комплекса «Золотые пески России» в районе Евпатории. Константинов добавил, что в 2025 году предполагается открытие 35 фельдшерско-акушерских пунктов, 37 амбулаторий и двух поликлиник в Симферополе. В некоторых муниципалитетах установят модульные бассейны, многофункциональные спортивные площадки, а также проведут ремонт в спортивных школах.

В 2025 году также будет осуществлена реконструкция 20 культурных объектов, включая сельские и районные дома культуры, Ялтинский культурный центр и памятники культурного наследия.