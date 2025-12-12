37 проданных квартир: в Петербурге распространяется «эффект Долиной»

Временно исполняющий обязанности начальника 6-го отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мария Бучак заявила, что в этом году в городе возбудили 37 уголовных дел, связанных с мошенничеством с квартирами, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«‎Тема мошенничества затрагивает все слои населения, не только пенсионеров, молодые тоже подвержены влиянию в последнее время. Да и вообще, все подвержены, даже сотрудники полиции, были такие случаи. Если вы считаете, что находитесь в безопасности от мошенников, — это не факт. Будьте бдительны», — сказала эксперт.

По ее словам, в Санкт-Петербурге наиболее уязвимой категорией продавцов жилья для аферистов являются люди в возрасте от 63 до 87 лет. Однако, недавно в Главном следственном управлении появилось дело, в котором жертвой обмана при продаже квартиры стала 21-летняя учащаяся вуза. Перед заключением сделки она сделала видео- и аудиозапись для риелтора, в которой заявила о продаже недвижимости из-за ожидания встречи с возлюбленным в Турции.

Девушка также заполнила специальную анкету, разработанную риелтором для предотвращения мошеннических сделок. Позднее выяснилось, что ответы ей диктовали по телефону злоумышленники. Осознав обман, в правоохранительные органы пострадавшая обратилась лишь после утраты права собственности на квартиру.

Ранее певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она отдала преступникам свои средства и все деньги с продажи недвижимости. Общий ущерб составил 317 млн рублей. Четырех мошенников задержали, они получили от 4 до 7 лет тюрьмы, каждого оштрафовали на 900 тыс. рублей. При этом покупательница квартиры осталась и без жилья, и без денег.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.