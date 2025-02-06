3,6 тыс многодетных семей Подмосковья получили выплату взамен земельного участка

В прошлом году Мособлдума установила выплату в размере 400 тысяч рублей, которую могут получить многодетные семьи региона взамен земельного участка, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В результате за прошлый год 3,6 тысячи наших многодетных семей получили выплату. Это позволило им не ждать своей очереди, а вложить средства в решение приоритетных задач», — привел данные председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам парламентария, если говорить в целом, с 2011-го года, с начала реализации программы, земельные участки получили свыше 37,8 тысячи семей, из них в прошлом году — более 2,1 тысячи. Программа по обеспечению многодетных семей земельными участками в нашем регионе продолжается.

«Мы и дальше будем совершенствовать систему мер поддержки семей с детьми, в том числе в рамках реализации нового нацпроекта „Семья“», — добавил Игорь Брынцалов.

Как оформить выплату взамен земельного участка

За выплатой могут обратиться многодетные семьи, стоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков в Московской области.

Подать заявление на выплату можно по ссылке на регпортале госуслуг.

Как получить земельный участок

Подать заявление можно на регпортале госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.