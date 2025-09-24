342 дома построили медики Подмосковья с начала действия программы «Земля врачам»

Уже 342 врача Подмосковья построили дома на земельных участках, полученных в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона. Еще 115 — находятся в процессе строительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Мы видим хорошие результаты региональной программы «Земля врачам», и цифры это подчеркивают. С начала действия закона медикам узких специальностей Подмосковья предоставлено свыше 2500 земельных участков и более 450 из них уже освоены — на них семьи построили дома или ведут строительство», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Лидерами по освоению земельных участков за весь период, начиная с 2021 года, стали следующие муниципальные образования: Домодедово, где уже построили или строят дома 80 врачей, Коломна — 48 врачей и Пушкинский — 47 врачей.

Министр отметил, что с начала действия закона медикам узких специальностей предоставлено 2 553 земельных участка, 128 из которых переданы в 2025 году.

Лидерами по предоставлению участков с начала года стали Щелково, где землю получили 17 врачей, Коломна — 15 медработников, Серпухов — 9 медиков, округ Пушкинский — 8 медработников, Орехово-Зуевский — 7 специалистов, Егорьевск и Электросталь — по 6 врачей.

Участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах Московской области. После строительства дома врачи могут оформить землю в собственность. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.