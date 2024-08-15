30 новых школ и детсадов планируется открыть в Москве ко Дню знаний
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
Ко Дню знаний в столице планируется открыть 30 новых зданий школ и детских садов, которые рассчитаны на 10 400 учеников и 4370 воспитанников, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Так, новый корпус школы № 629 возвели в районе Южное Чертаново на улице Маршала Батицкого. В нем будут учиться 620 ребят. Здание состоит из двух блоков.
Для школьников в корпусе сделали комфортные универсальные и специализированные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, спортзал и медиатеку. Для воспитанников ДОУ — уютные спальни и игровые, трансформируемый зал для занятий музыкой, физкультурой и утренников, кабинет для развивающих занятий.
Кроме того, до конца текущего года в мегаполисе запланировано открыть еще девять зданий школ и детских садов.