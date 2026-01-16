3 тыс жителей Подмосковья приняли участие в вебинарах по имущественным вопросам в 2025 г

В 2025 году специалисты министерства имущественных отношений Московской области провели 24 онлайн-вебинара, в которых приняли участие около 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Вебинары министерства имущественных отношений Московской области в 2025 году привлекли внимание как физических, так и юридических лиц. За год специалисты провели 24 онлайн-встречи, где подробно рассказали о государственных и муниципальных услугах в сфере земельно-имущественных отношений, изменениях в земельном законодательстве и порядке подачи заявлений.

Особое внимание на вебинарах уделялось причинам отказов при предоставлении услуг и способам их предотвращения. Такой формат позволяет участникам сразу получить ответы на вопросы и профессиональные консультации, что способствует снижению количества ошибок при оформлении документов и уменьшает число отказов.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что вебинары являются эффективным инструментом взаимодействия между госслужащими и заявителями. Принять участие в онлайн-встречах может любой желающий, зарегистрировавшись на портале госуслуг в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.