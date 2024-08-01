3-RED открыла новое «Созвездие» на 170 «звезд»

На открытии садика присутствовал Глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Совместно с генеральным директором 3-RED Сергеем Сергеевичем Патрикеевым, а также руководством ДОУ «Созвездие», он осмотрел главные помещения детского сада и территорию, а также поинтересовался отдельными моментами функционального оснащения. Глава также отметил, что Люберцы не зря занимают верхние строчки рейтингов лучших для жизни городов Подмосковья, ведь в городе хорошо развита и продолжает расширяться социальная инфраструктура, строятся и открываются новые детские сады и школы, а это является важной характеристикой городского комфорта современного города.

ЖК «Облака 2.0» — жилой комплекс площадью более 130 тыс. кв.м, расположенный в 10 минутах от ж/д станции «Люберцы-1». Архитектором жилой части и детского сада выступило известное архитектурное бюро «Остоженка» — постоянный партнер 3-RED. «Облака 2.0» соответствуют стандарту качества 3-RED «ILIKE», который предусматривает, в том числе, организацию закрытого от автомобилей внутреннего двора и реализацию принципа безбарьерной среды на территории, а также дизайнерскую отделку входных групп. В «Облаках 2.0» 1906 квартир — от функциональных студий до просторных 3-комнатных квартир, а в двух секциях размещаются 330 апартаментов. Квартиры и апартаменты предлагаются с 4-мя видами отделки от 3-RED, а ее стоимость можно включить в ипотечный платеж, также есть квартиры без ремонта. На первых этажах ЖК «Облака 2.0» разместятся объекты торговой и социально-бытовой инфраструктуры, под них предусмотрены помещения общей площадью более 4 тыс. кв.м. Путь от жилого комплекса до МКАД на автомобиле занимает около 10 минут, на электричке с ж/д станции «Люберцы-1» до центра Москвы можно добраться всего за полчаса, а ТЦ «МЕГА Белая Дача», один из крупнейших ТЦ России, находится менее чем в 30 минутах. В 2021 году ЖК «Облака 2.0» стал финалистом одной из самых известных отраслевых премий Urban Awards в номинации «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса Московской области», а в апреле 2023 победил в номинации «Проект года Московская область и Новая Москва» другой отраслевой премии — Move Realty Awards. Первая очередь была сдана в середине 2023 года, вторая — весной 2024.

3-RED — девелоперская группа, по состоянию на июль 2024 года занимающая 4-е место в рейтинге застройщиков Московской области по объему текущего строительства (ЕРЗ.РФ). 3-RED — многолетний лидер регионального рейтинга надежности по версии Национального объединения застройщиков жилья, на последних лет компании ежемесячно присваивается наивысший рейтинг надежности застройщика «5». Проекты 3-RED реализуются в соответствии с комплексным стандартом качества жилья «ILIKE», предполагающим создание жилой среды с новым уровнем комфорта. Качество проектов компании подтверждено многочисленными отраслевыми премиями. Общая площадь проектов 3-RED, реализованных на сегодняшний день, превышает 1 млн. кв.м, а портфель проектов на различных стадиях проектирования — 1,4 млн. кв.м.