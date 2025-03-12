3 многоуровневые стоянки для авто построят в ЖК «1-й Донской» Ленинского округа

В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа построят три наземных паркинга суммарно почти на 1 500 машино-мест. Выдано разрешение на строительство первого инфраструктурного объекта. Паркинг запроектирован в западной части ЖК, рядом со строящимися корпусами первой очереди проекта, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Автостоянка площадью более 13,3 тыс. кв. м рассчитана на 499 машино-мест. Здание высотой 15 м имеет прямоугольную форму и состоит из трех наземных этажей. Фасады оформлены сплошными и перфорированными стальными кассетами с порошковой окраской. Подземный уровень здания займет мойка на 4 поста. Проектную документацию объекта выполнила ГК «Ферро-Строй», которая специализируется на реализации инфраструктурных объектов с применением большепролетных металлических конструкций.

Второй паркинг, планируемый к реализации, расположится в восточной части жилого комплекса. Его вместительность составит 500 автомобилей. Площадь здания — 13,3 тыс. кв. м. Помимо парковки, на подземном уровне предусмотрены автомойка на 2 поста с клиентской зоной и помещением шиномонтажа.

Также в южной части ЖК планируется строительство 7-этажного наземно-подземного паркинга на 500 автомобилей с встроенным физкультурно-оздоровительным комплексом не менее 1 051 кв. м и бассейном. Общая площадь здания составит около 17 тыс. кв. м.

ЖК «1-й Донской» — проект комфорт-класса в Ленинском городском округе. В состав комплекса входят девять домов, два детских сада, школа и станция скорой помощи.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.