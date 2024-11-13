3 дома в составе ЖК «Времена года» строят в Апрелевке Наро-Фоминского округа
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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства трех многоэтажных домов в составе жилого комплекса «Времена года». Новый микрорайон возводят в городском поселении Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Все три девятиэтажки, о которых идет речь (литеры 2, 11, 12), начали строить в марте 2024 года, всего за 8 месяцев строительная готовность объектов достигла 35%. При этом более, чем на треть завершены работы по взведению конструкций надземной части. Завершат строительство многоэтажных домов в сентябре 2025 года.
Строящиеся многоквартирные дома возводят в рамках второй очереди строительства. Всего по генплану во «Временах года» построят 12 многоквартирных домов. Три дома первой очереди строительства уже завершены, введены в эксплуатацию и заселены.
Жилой комплекс расположен вблизи социальных объектов: в 15 минутах от домов расположены 4 общеобразовательные школы, 8 детских садов, детская и взрослая поликлиники, спортивный комплекс с бассейном и кинотеатр.
В одной минуте пешком от комплекса находится станция МЦД-4 «Победа», откуда каждые 5 минут отправляются современные поезда МЦД. Дорога до Москвы займет порядка 38 мин (станция БКЛ «Аминьевская»), а до Белорусского вокзала и Тверской улицы не более 58 минут.
Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.
«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.