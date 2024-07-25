3 365 случаев самозахвата участков земли устранили в Подмосковье с начала года

По результатам работы муниципального земельного контроля с начала года в Московской области устранено 3 365 случаев самовольного занятия земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минимущества.

«Если использовать участок земли, на который отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы, это считается самовольным занятием территории или самозахватом, что является, безусловно, нарушением. Исправлять ситуацию помогают наши специалисты МЗК. В этом году на территории Подмосковья устранен самозахват на 3 365 земельных участках как путем демонтажа, так и по процедуре перераспределения, в результате чего в бюджет Подмосковья поступило 106,5 млн рублей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Лидерами по устранению самозахвата с начала года стали следующие муниципальные образования: Подольск, где устранили самовольно занятую территорию на 151 земельном участке, Орехово-Зуево — на 106 участках и в Домодедово устранили 87 самозахватов.

Услуга по перераспределению земельных участков предоставляется в два этапа. Сначала необходимо образовать земельный участок, для этого собственнику нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. Затем органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утверждают схему расположения земельного участка соответствующим постановлением.

После постановки вновь образованного участка на кадастровый учет в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), между заявителем и администрацией заключается соглашение о перераспределении. Соглашение подлежит обязательной государственной регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.