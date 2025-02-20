280 тыс участков осмотрят земельные инспекторы Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в рамках муниципального земельного контроля в Подмосковье планируется обследовать 280 тысяч земельных участков. В план выездных обследований вошли земельные участки под СНТ, ИЖС, по которым планируется осуществить перерасчет земельного налога, в связи с их использованием в предпринимательской деятельности, земли сельхозназначения, которые будут проверены на предмет неиспользования, самовольно занятые земли и т. д. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В мобильные приложения уже загружена информация по 120 607 земельным участкам. Инспекторы приступили к работе. Цифровые технологии позволяют нам, как ведомству, курирующему эту работу, в режиме интерактивной карты видеть общую картину по городским и муниципальным округам, следить за динамикой обследования, выявлением нарушений и т. д. Кроме того, благодаря цифровизации инспекторы, зафиксировав нарушение, «на месте» загружают акт в систему, где его автоматически видят все смежные ведомства и принимают соответствующие меры», — сказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Замминистра еще раз подчеркнул, что в качестве ключевого инструмента в работе муниципального земельного контроля используется профилактика, которая помогает существенно снизить количество нарушений.

Основными видами профилактических мероприятий являются вынесение предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также профилактические визиты и проведение консультирования. На профилактическом визите инспектор дает рекомендации по соблюдению требований, разъясняет вопросы, связанные с контролем, и предлагает принять меры по их устранению.

Самые большие объемы по обследованиям в текущем году предстоит выполнить округам: Клин, где предстоит обследовать 19 047 земельных участков, Истра — 16 074, Солнечногорск — 6 925, Дмитровский — 6 247, Можайский — 6 235.

Проверить на нарушение свой земельный участок можно самостоятельно, не дожидаясь визита земельного инспектора. Для этого необходимо подать заявку через региональный портал, получить ссылку для установки приложения «Проверки Подмосковья» и пройти самообследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.