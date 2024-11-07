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265 соцобъектов Подмосковья построят и капитально отремонтируют в 2025 году

265 социальных объектов Подмосковья построят и капитально отремонтируют в 2025 году по проекту регионального бюджета, сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета.

На 2025 год в регионе запланирован ввод 144 объектов образования, 38 объектов здравоохранения и 24 спортивных объектов.

Будет построено 14 детских садов, 18 школ, 9 поликлиник, 8 ФАПов.

Запланирован капремонт 42 детских садов, 57 школ, 5 поликлиник и 9 стационаров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», – пояснил Воробьев.