26 домов отремонтируют в Ленинском округе в 2025 году

В 2025 году работы капитального характера запланировано провести в 26 многоквартирных домах в Ленинском городском округе. Наибольшее количество домов, где пройдут капремонты, расположены в городе Видное. Также будет охвачен ряд объектов в поселках Развилка, Володарского и селе Молоково. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В десяти многоквартирных домах заменят внутридомовые инженерные системы, капитальный ремонт кровли проведут также в десяти домах, ремонт фасадов — в девяти. По три жилых здания ждут фундаментные работы капитального характера и установку узлов управления и регулирования потребления ресурсов. Еще в одном доме отремонтируют подвальные помещения», — сказал начальник управления ЖКХ администрации Ленинского округа Елена Ващило.

19 из 26 многоквартирных домов, где пройдет капремонт, расположены в Видном, в основном, в старой части города — на улицах Школьной, Советской, Лесной, Заводской, Лемешко, а также в Расторгуевской части и в микрорайоне Солнечном. В поселке Развилка капремонт коснется домов № 11а, 25, 35¸ 31к1. Также два дома отремонтируют в Молоково (улица Школьная, д. 5 и д. 6) и один — в поселке Володарского (улица Зеленая, д. 37).

В 2024 году в рамках программы капитального ремонта работы были выполнены в 47 многоквартирных домах Ленинского округа, в том числе, в 17 в исторической части Видного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.