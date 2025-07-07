248 строек завершили в Подмосковье в I полугодии текущего года

За первое полугодие 2025 года Главгосстройнадзором Московской области выданы 248 заключений о соответствии объектов требованиям проектной документации (ЗОС). Речь идет о социальных объектах, объектах инженерной инфраструктуры, спортивных сооружениях, дорогах и жилых зданиях. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, завершено строительство 17 социальных объектов. В регионе возвели:

7 школ в Балашихе, Красногорске, Ленинском округе, Мытищах и в округе Пушкинский;

6 объектов здравоохранения в Котельниках, Мытищах, Красногорске, Лосино-Петровском, Ленинском и Одинцовском округах;

4 детских сада в Люберцах, Подольске, Мытищах и в Ленинском округе.

Кроме того, выданы ЗОС и на спортивные объекты: в Щелково построен стадион для регби, а в городском округе Одинцово — тренировочный комплекс для теннисистов и команд по пляжному волейболу.

В рамках масштабного обновления системы жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье активно строят объекты инженерной инфраструктуры. За первое полугодие 2025 года региональный Главгосстройнадзор выдал ЗОС на:

13 котельных,

6 комплексов очистных сооружений,

5 водозаборных узлов (ВЗУ).

Перед выдачей главного документа о завершении строительства — ЗОС, на каждом объекте инспекторами Главгосстройнадзора были проведены тщательные проверки, в ходе которых особое внимание уделили безопасности построенных зданий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.