22 специалиста Шатурской больницы получили участки по программе «Земля врачам»

Программа «Земля врачам» была запущена в по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2021 году. Согласно закону, врачи 39 специальностей имеют право получить земельный участок для строительства дома. За этот период в городском округе Шатура земельные участки получили 22 врача различных специальностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день трое врачей уже завершили строительство домов на предоставленных земельных участках и двое из них оформили участки в собственность. Еще 3 врачей приступили к возведению домов.

В этом году еще 6 медицинских работников изъявили желание воспользоваться программой — список врачей пополнился. Предоставление земельных участков ожидают 11 врачей востребованных специальностей.

Земельные участки предоставляются на праве безвозмездного пользования для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на срок 6 лет. Не надо платить ни аренду, ни земельный налог. После возведения на земле жилого дома земельный участок можно оформить в собственность в соответствии с законодательством РФ. Воспользоваться льготой могут врачи, работающие в государственных учреждениях здравоохранения Московской области не менее трех лет, а также не являющиеся участником программы «Социальная ипотека», не имеющие в пользовании земельный участок, предоставленный государством ранее бесплатно на праве собственности или в безвозмездное пользование.

«Данная мера поддержки ценных кадров оказалась востребованной среди медиков нашего округа», — прокомментировали в Шатурской больнице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.