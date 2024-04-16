2 школы и 5 детсадов на 4,8 тыс мест построят в подмосковном ЖК «Публицист»

Две школы и пять детских садов на 4 800 мест построят на территории жилого квартала «Публицист» в городском округе Пушкинский. Образовательные учреждения возведут в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На территории арт-квартала «Публицист» девелопер построит две школы на 3 300 учеников, пять детских садов по 300 мест в каждом, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику на 430 посетителей. Все социальные объекты будут переданы городу в муниципальное пользование.

В рамках 1-й очереди девелопер построит детский сад площадью 5 400 кв. метров для 300 малышей. Общеобразовательные школы площадью 30 500 кв. метров планируются ко вводу в рамках 2-й и 4-й очередей жилой застройки. Каждая из них рассчитана на 1 650 учащихся. В настоящий момент ведется проектирование объектов.

Арт-квартал реализуется в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе рядом с торговым центром «Акварель». Всего запланировано четыре очереди строительства многоквартирного жилья вместе с которым будут введены и новые социальные объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.