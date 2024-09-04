2 МКД построили в составе жилого комплекса «Молодежный» в Солнечногорске

Главгосстройнадзор Московской области по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проекту двух многоквартирных домов в составе ЖК «Молодежный» в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Две новых многоэтажки в 11 и 14 этажей возвели в шаговой доступности от железнодорожной станции «Подсолнечная». Строительство корпусов началось в октябре 2022 года. В корпусе 4 предусмотрено 89 квартир, а 14-этажный корпус 5 вместит в себя 169 квартир.

На первых этажах многоквартирных домов будут расположены социальные объекты. Так, в 4-м корпусе одно из помещений займет молодежный клуб, а в 5-м откроют детский сад на 60 воспитанников.

Жилой комплекс расположен в микрорайоне ЦМИС. Вблизи домов — лицей № 8, два детских сада, круглосуточные супермаркеты, аптеки, ДК «Испытатель» и один из старейших храмов Подмосковья — Церковь Спаса всемилостивого.