сегодня в 11:15

2 корпуса в подмосковном ЖК «Новое ЗаМитино» получили заключение о соответствии

Главгосстройнадзор Московской области по итогам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации двух корпусов в составе жилого комплекса «Новое ЗаМитино» в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о корпусах № 1 и 15 пятой очереди строительства. Строить дома начали в июле 2021 года. Площадь корпуса № 1 — 5,4 тыс. кв. м, корпуса № 15 — 4,85 тыс. кв. м.

Кирпичные пятиэтажки выполнены в одном стиле, в них располагаются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, каждая из которых оборудована просторной лоджией.

«Новое ЗаМитино» — это камерный жилой комплекс с собственной закрытой территорией. Микрорайон расположен в непосредственной близости от Митинского лесопарка и Захарьинской поймы.

Под надзором Главгосстройнадзора на территории жилого комплекса построен детский сад на 100 воспитанников. Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

По его словам, необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.