2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов в Подмосковье
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
2 декабря — срок уплаты налогов физическими лицами (налог на имущество, НДФЛ, транспортный и земельный налоги). Налоговое уведомление должно прийти не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Способы рассылки:
1. В электронной форме через:
- сервис «Личный кабинет налогоплательщика»
- личный кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг
2. Заказным письмом по почте, если нет доступа к этим сервисам.
Ответы на вопросы по начислению и уплате имущественных налогов можно найти на сайте ФНС России в разделе «Налоговое уведомление 2024 года».
Получить актуальную информацию по начисленным налогам и наличию налоговой задолженности без посещения налоговой инспекции можно посредством:
- сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»
- единого портала государственных и муниципальных услуг, в разделе «Налоговая задолженность»
Оплатить личные налоги физических лиц и задолженность по ним можно:
- через «Личный кабинет налогоплательщика»
- при помощи сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России
- через личный кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг с помощью сервисов «Платежи по квитанции» либо «Налоговая задолженность»
- через банки, в том числе через платежные терминалы, принадлежащие банкам, либо через организацию федеральной почтовой связи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.