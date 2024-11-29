2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов в Подмосковье

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2 декабря — срок уплаты налогов физическими лицами (налог на имущество, НДФЛ, транспортный и земельный налоги). Налоговое уведомление должно прийти не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Способы рассылки:

1. В электронной форме через:

2. Заказным письмом по почте, если нет доступа к этим сервисам.

Ответы на вопросы по начислению и уплате имущественных налогов можно найти на сайте ФНС России в разделе «Налоговое уведомление 2024 года».

Получить актуальную информацию по начисленным налогам и наличию налоговой задолженности без посещения налоговой инспекции можно посредством:

сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»

единого портала государственных и муниципальных услуг, в разделе «Налоговая задолженность»

Оплатить личные налоги физических лиц и задолженность по ним можно:

через «Личный кабинет налогоплательщика»

при помощи сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России

через личный кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг с помощью сервисов «Платежи по квитанции» либо «Налоговая задолженность»

через банки, в том числе через платежные терминалы, принадлежащие банкам, либо через организацию федеральной почтовой связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.