193 подъезда планируют отремонтировать в 2025 году в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов совместно с активными жителями и представителями управляющей компании оценили качество проведенного ремонта на улице Рождественской, дом 4 в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дом был построен в 2013 году и требовал ремонта. Инициатива жителей сыграла ключевую роль в запуске процесса обновления подъездов. При содействии управляющей компании был составлен план работ и начался процесс их реализации.

В ходе осмотра Тарас Ефимов отметил качество использованных материалов.

На первом этаже дома появились современные элементы благоустройства: часы и обновленные почтовые ящики.

Комплексный подход к обновлению входных групп жилого фонда округа включает в себя установку современных светодиодных светильников и косметический ремонт, в который входит покраска стен и потолков, замена плитки.