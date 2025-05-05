19 социально-значимых закупок опубликовали в Подмосковье за три дня

С 28 по 30 апреля в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ было опубликовано 19 закупок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, в поселке Лесной городского округа Пушкинский построят новую блочно-модульную котельную мощностью 32,6 МВт, а в городском округе Жуковский на ул. Туполева — БМК мощностью 6 МВт. Работы в рамках данных закупок будут выполняться по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капремонт школы в селе Трубино (г.о. Щелково), школ в г. Орехово-Зуево и в г. Дрезна (Орехово-Зуевский округ), гимназии в мкр. Сходня (г.о. Химки), школы в поселке Часцы (Одинцовский округ), МАУК «Центр культурных инициатив» в Кашире. Здание филиала ГБПОУ МО «Красногорский колледж», расположенное в г. Звенигород (Одинцовский г. о.), и здание главного учебного центра «Нахабино» в р. п. Нахабино (Красногорск г. о.) также будут не только капитально отремонтированы, но и оснащены необходимым оборудованием.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур.

Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.