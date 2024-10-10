185 врачей Подмосковья получили земельные участки в 2024 году

В рамках областной льготной программы «Земля врачам», которая реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева, в Подмосковье за три квартала 2024 года участки в безвозмездное пользование получили порядка 185 узких специалиста. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Наибольшее количество земельных участков предоставили в этом году в Орехово-Зуевском городском округе, здесь землю получили 20 врачей, в Пушкинском предоставлено 16 участков и 15 — в Талдомском.

Всего за три года действия закона в Московской области 2 352 врача получили земельные участки. В 2024 году добавили в программу «Земля врачам» специальность «психиатрия», а также включили в перечень муниципальных образований городской округ Кашира.

В приоритете у врачей, получивших землю, — строительство дома. На сегодняшний день 188 медицинских работников построили жилые дома, 167 из них зарегистрировали свои строения, еще 104 врача в процессе строительства. Наиболее активно строятся в Домодедово (36 медиков возвели дома, 19 строятся), Пушкинский (18 человек построились, 14 в процессе) и Ступино (у 19 врачей построены дома, еще 5 строят).

Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Критерии участия в программе следующие — специальность, признанная дефицитной для региональных больниц, стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет и отсутствие в собственности загородной недвижимости. Льгота представляется работникам 39 специальностей в 32 городских округах.

Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого списка или найти участок самостоятельно на кадастровой карте и подать заявку портале Госуслуг Московской области. На оформление уходит 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях. Медицинская сфера находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.