183 новых объекта выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 15 по 19 сентября в Московской области на торги выставлено 183 объекта, из которых: 95 земельных участков в аренду, 71 земельный участок — на продажу, 9 нежилых помещений — в аренду и 8 нежилых помещений на продажу. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома.

Так, в Дмитровском муниципальном округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8,87 соток, расположенный в деревне Кунисниково. Начальная цена — 757 329,47 руб. Также в муниципальном округе в поселке городского типа Икша на торгах в аренду на 20 лет можно взять земельный участок площадью 9,5 соток для ведения садоводства.

В Рузском муниципальном округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 8,06 соток, расположенный в п. Дорохово. Срок аренды 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 104 327,02 руб./год. Также в муниципальном округе проходят торги по аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 15 соток в д. Высоково.

В муниципальном округе Истра сдается в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 7,5 соток сроком аренды на 13 лет и 2 месяца.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.