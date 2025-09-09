180 новых объектов выставили на торги в Подмосковье в первую неделю осени

С 1 по 5 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 180 объектов, из которых 107 земельных участков в аренду, 70 земельных участков на продажу и 1 земельный участок в целях комплексного развития незастроенной территории и 2 лота на заключение договора водопользования. Об этом сообщая пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так в городском округе Ступино сдается земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства, площадью около 10 соток, расположенный в деревне Сумароково. Начальная цена ежегодной арендной платы — 37 888,74 руб.

В Дмитровском муниципальном округе в собственность можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью около 14 соток, расположенный в деревне Матвеево. Начальная цена — 929 230,5 руб.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в Рузе сдается в аренду земельный участок под объекты дорожного сервиса, а в городе Щелково на торгах земельный участок в аренду под бытовое обслуживание.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно наЕдином портале торгов.