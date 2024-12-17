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18 декабря состоится эфир «Порядок участия в торгах по аренде и продаже земель»

18 декабря в 14:00 по московскому времени состоится прямой эфир на тему «Порядок участия в торгах по аренде и продаже земельных участков» в Telegram-канале от комитета по конкурентной политике Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе эфира спикер ответит на вопросы и расскажет подробно:

как подать запрос на осмотр земельного участка;

какой существует порядок регистрации на официальном сайте торгов;

есть ли особенности подачи заявки и участия в торгах.

Эфир проведет консультант отдела проведения земельно-имущественных торгов управления проведения, мониторинга и аналитики земельно-имущественных торгов ГКУ «Региональный центр торгов» Анастасия Блохина.

Направляйте свои вопросы к эфиру через платформу обратной связи. Инструкция по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.