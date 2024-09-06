1750 консультаций по услугам БТИ провели с помощью мобильного офиса в Подмосковье

Услуги БТИ Московской области можно получить не только в стационарных отделениях или на официальном сайте учреждения, но и в мобильном офисе, который был запущен для удобства жителей Подмосковья два года назад. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала 2024 года специалисты областного БТИ провели 1 750 консультаций с заключением договоров по самым различным видам услуг.

Целью мобильного офиса БТИ являются наиболее отдаленные садовые товарищества, гаражные кооперативы. Для работы предусмотрено все: брендированный микроавтобус оснащен ноутбуком, доступом к интернету и другими необходимыми техническими средствами.

По статистке, самыми популярными услугами среди жителей стали регистрация гаража и участка под ним в рамках «гаражной амнистии», перевод садового дома в жилой и регистрация недвижимости по «дачной амнистии».

К примеру, только за дачный сезон, начиная с 1 мая этого года по дачной и гаражной амнистиям заключены более 4,5 тыс. договоров на оказание услуг БТИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.