сегодня в 19:05

175 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 13 по 17 октября 2025 комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 175 объектов, из которых 87 земельных участков в аренду, 67 земельных участков на продажу, 11 нежилых помещений в аренду, 6 нежилых помещений на продажу, 2 нежилых помещения с земельным участком на продажу и 2 объекта под водопользование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Можайском муниципальном округе сдается в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в д. Бабынино. Начальная цена – 31 190 руб/год.

В городском округе Ступино можно взять в собственность земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 29,95 соток, расположенный в д. Медведево. Начальная цена – 1 098 595,95 руб.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в Можайском муниципальном округе сдается в аренду земельный участок под магазины, в городском округе Подольск на торгах в собственность нежилое помещение, а в городском округе Ступино проходят торги по продаже здания с земельным участком.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.