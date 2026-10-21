169 жителей Лосино-Петровского смогут переселиться из аварийного жилья

169 жителей Лосино-Петровского смогут переехать из аварийного жилья в новые квартиры в жилом комплексе «Кашинцево» в поселке Биокомбината. Строительство планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врио главы городского округа Лосино-Петровский Сергей Горбунков проверил ход строительства в поселке Биокомбината. Здесь возводят три дома высотой от 12 до 14 этажей. По данным Главгосстройнадзора Московской области, готовность объектов составляет 93%.

Сейчас рабочие прокладывают наружные инженерные сети и выполняют отделку помещений. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.

В жилом комплексе «Кашинцево» предусмотрены подземный паркинг, детская и спортивная площадки. Прилегающую территорию благоустроят.

Переселение ведется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», реализуемой при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, а также по договору о развитии застроенной территории.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.