16 врачей Талдомского округа получили земельные участки

В Подмосковье действует программа «Земля врачам», по которой медицинские работники могут получить земельные участки под строительство дома. В этом году администрация Талдомского округа передала в безвозмездное пользование землю 16 специалистам. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди них: терапевты, педиатры, детский хирург, акушер-гинекологи, неврологи, инфекционист, офтальмолог, анестезиолог-реаниматолог, эндоскопист и другие.

«Мы создаем комфортные условия для работы и жизни медицинских специалистов в нашем округе, обеспечивая комплексную социальную поддержку. Эти меры направлены на то, чтобы как опытные врачи, так и молодые специалисты оставались работать в нашем округе, строили и обустраивали свое жилье, создавали семьи, профессионально развивались и закреплялись на нашей территории», — сказал главный врач Игорь Давронов

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.