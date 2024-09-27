16 многодетных семей Солнечногорска получили выплаты взамен земельного участка

сегодня в 12:10

Многодетным семьям в Подмосковье вместо положенного им земельного участка предоставляют возможность получить разовую выплату в размере 400 тыс. рублей, в соответствии с действующим законодательством. Так, в Солнечногорске подобные выплаты уже получили более 15 семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, многодетные семьи должны встать в очередь на получение бесплатного земельного участка в местном органе власти и подать заявление через портал госуслуг.

«В городском округе Солнечногорск принято 22 положительных решения о предоставлении единовременной выплаты взамен земельного участка многодетным семьям, а 16 семей такие выплаты уже получили», — отметил начальник соцзащиты Солнечногорска Аветис Башикян.

Текущая мера поддержки рассчитана на улучшение жилищных условий для семей с тремя и более детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.