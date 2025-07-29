150 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

С 21 по 25 июля комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 150 объектов, из которых 75 земельных участков в аренду, 69 земельных участков на продажу, 4 нежилых помещения в аренду, 1 нежилое помещение на продажу и 1 участок недропользования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в городском округе Ступино можно взять в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 17,41 соток, расположенный в селе Сапроново. Начальная цена — 68 788,30 руб./год.

В Дмитровском муниципальном округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 15 соток, расположенный в деревне Богданово. Начальная цена — 737 265,00 руб.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в муниципальном округе Истра можно арендовать 110 соток под магазины, а в Павлово-Посадском г. о. на торгах земельный участок 218,4 соток в аренду для производственной деятельности.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.