150 дорожных карт для застройщиков подготовили в ЕКЦ с 2022 года

В апреле 2022 года сотрудники Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства приступили к созданию пошаговых инструкций для застройщиков, помогающих им проходить необходимые процедуры в сфере строительства. С момента запуска этой услуги специалисты ЕКЦ уже подготовили 150 дорожных карт, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дорожная карта представляет собой подробное руководство, в котором описаны все административные этапы, необходимые для реализации строительного проекта в Москве. Получить такой документ можно бесплатно, обратившись в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства.

«Чтобы инициировать работу по подготовке дорожной карты, заявителю требуется указать процедуру строительной сферы, по которой необходимо составление пошаговой инструкции, сведения об объекте недвижимого имущества или кадастровом номере земельного участка, а также контактные данные заявителя и актуальный адрес электронной почты, на который будет направлен готовый документ. Дорожная карта дает четкое понимание последовательности действий при прохождении процедур и помогает эффективно спланировать проект. С момента запуска услуги эксперты ЕКЦ разработали 150 дорожных карт для застройщиков, в том числе 21 — с начала 2025 года», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В готовой дорожной карте содержится список административных процедур и услуг, перечень ответственных органов власти и организаций, сроки выполнения каждого этапа, а также необходимые документы.

Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы был создан в марте 2017 года для консультационной поддержки застройщиков и граждан по вопросам градостроительства и строительства.

С марта 2022 года на базе ЕКЦ работает экспертно-консультационное подразделение, которое помогает застройщикам решать сложные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционно-строительных проектов. Его основная задача — совместно с органами власти находить решения проблем заявителей и доводить их до практического воплощения.

Для получения дополнительной информации о работе подразделения или консультации по строительным вопросам можно обратиться в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы по телефону: +7 (499) 401-01-01 (с понедельника по пятницу, с 08:00 до 20:00), по электронной почте: help@str.mos.ru, а также через электронные формы на сайте Комплекса и портале «СтроимПросто».