15 нестационарных торговых объектов снесут в Кашире в 2025 году

Всего на территории городского округа Кашира размещено 30 нестационарных торговых объектов (НТО). В план по демонтажу НТО на 2025 год включено 15 объектов. Список подлежащих сносу объектов будет пополнятся по мере выявления новых нарушений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За демонтаж их собственникам будут выдвинуты требования компенсировать затраты. Работы будут проводиться по выверенному алгоритму, разработанному министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Если нестационарный торговый объект незаконно расположен на муниципальной земле, либо размещен и осуществляет деятельность с нарушениями, то демонтируем его после выдачи предписания. Если на частной земле, то проводим работу с собственником, далее обращаемся в суд. В этом году мы обязательно приведем в порядок муниципальную и частную территорию», — рассказала начальник отдела по экономической политике администрации округа Оксана Новосельцева.

Демонтаж проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.