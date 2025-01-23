149 объектов недвижимости в Подмосковье сдали в аренду за 1 руб бизнесу в 2024 году

В 2024 году в рамках льготной программы «Недвижимость за 1 рубль» инвесторы получили в Московской области в аренду почти 150 объектов недвижимости. В 2025 году программа также продолжает свое действие, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«За 2024 год в рамках подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль» бизнесу предоставлено 149 помещений и зданий. Планируемый объем инвестиций в проекты предпринимателей составил более 630 миллионов рублей, будет создано более 580 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа работает в Подмосковье с 2023 года, и всего на сегодняшний день в аренду по льготной ставке по этой программе бизнесу передали около 300 объектов. Компании планируют инвестировать в реализацию своих проектов порядка 1,5 млрд рублей и создать более 1400 рабочих мест для жителей региона.

«Программа востребована, малый и средний бизнес активно ею пользуется. Сегодня предпринимателям на инвестпортале в рамках данной меры поддержки доступно более 160 объектов недвижимости. Планируем в этом году включить еще 200 муниципальных объектов, а также в планах на этот год начать реализовывать по этой же льготной программе помещения и здания, находящиеся в областной собственности», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, в Истре индивидуальный предприниматель оформил недвижимость в аренду под хранение, фасовку и продажу однолетних растений. Инвестиции — более 20 млн рублей. Предприниматель из Власихи в рамках программы открыл центр дополнительного образования для детей и взрослых с инвестициями в 10 млн рублей. Еще одним из арендаторов такой недвижимости стала самозанятая из Каширы, которая получила объект под создание пряников и шоколада ручной работы. Инвестиции в проект составили порядка 100 тыс. рублей.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» предусматривает аренду объектов с износом более 80% за 1 рубль в год. Если износ меньше, арендная плата рассчитывается исходя из налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости. Условие программы — в течение 1,5 лет провести капремонт или реконструкцию за 3 года. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет.

Сегодня бизнесу доступно более 160 объектов недвижимости в рамках программы. С ними можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области. Для этого необходимо воспользоваться фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». Здесь же можно подать заявку на получение выбранного объекта в онлайн-формате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.