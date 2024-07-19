148 аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

С 8 по 12 июля в Московской области состоялось 148 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняли участие 413 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4,1 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на едином портале торгов ЕАСУЗ. Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.