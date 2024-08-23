14 инвестиционных образовательных школ откроют в Подмосковье ко Дню знаний

1 сентября в Подмосковье откроется 14 новых инвестиционных школ. Девелоперы построили их за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, обеспечив тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Школа для 1 375 учеников построена в ЖК «Отрада» городского округа Красногорск. В школе расположены кружки, спортивные секции, танцы, художественная гимнастика, различные интеллектуальные секции. Посещать их после занятий смогут как ученики школы, так и дети, живущие неподалеку, и учащиеся в других школах.

Школа на 900 мест построена в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы. В новой трехэтажной школе запроектированы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские. Для первоклассников в здании оборудованы игровые и спальни, где дети смогут проводить тихий час. Для школьных выступлений и мероприятий предусмотрен большой актовый зал. В здании имеются кабинеты психолога, логопеда и медицинский блок. Также здесь создали места для тихого отдыха, площадки для подвижных игр и учебно-опытный участок с полевыми и овощными культурами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.