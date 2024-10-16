14 детей-сирот обеспечат жильем в Ленинском округе в 2024 г

В Ленинском городском округе действует губернаторская программа по обеспечению собственным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024 году было запланировано обеспечить жильем 14 детей, из них 10 уже получили сертификаты, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Такая мера социальной поддержки от государства станет прочным основанием для ребят, на котором они смело смогут строить свое будущее. Каждый ребенок заслуживает уютный дом и заботу», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что все сертификаты уже реализованы детьми. Ребята приобрели однокомнатные, двухкомнатные и даже одну трехкомнатную квартиры. Одному из них была предоставлена квартира по договору специализированного найма. С 2013 года в Ленинском городском округе жильем обеспечено 90 детей. До конца 2024 года все оставшиеся дети данной льготной категории получат свое жилье по губернаторской программе.

Ранее в министерстве социального развития сообщалось, что в Московской области ребята, включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после достижения 18-летнего возраста имеют возможность выбрать квартиру в любом уголке Подмосковья. По всей Московской области с начала реализации губернаторской программы жильем обеспечили уже более восьми тысяч детей, и в настоящее время очереди на получение жилья нет.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.