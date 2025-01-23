138 супругов-медиков из Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья

В Московской области медработникам доступна компенсация за аренду жилья. Так, специалисты могут получать ежемесячную выплату в размере 20 тыс. рублей, а супружеские пары медработников — 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Программа компенсации аренды жилья пользуется спросом среди медицинских работников региона. В этом месяце мы расширили перечень должностей, и теперь воспользоваться мерой соцподдержки могут также заведующие структурными подразделениями медорганизаций и заведующие ФАПами. Всего в прошлом году программой воспользовались 13,4 тыс. медицинских работников, в том числе 138 супружеских пар», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий:

необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона;

у супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье;

отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.

Заведующие структурными подразделениями медорганизаций (отдела, отделения, лаборатории, кабинета и другое) могут воспользоваться программой, если их врачебная должность соответствует профилю структурного подразделения и включена в перечень специальностей. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.