12 публичных сервитутов установили в Подмосковье для возведения линейных объектов

В 2024 году в Московской области установили 12 публичных сервитутов для обеспечения строительства линейных объектов регионального значения, включая инженерные сети. Мособлимущество выпустило распоряжения об установлении сервитутов в 21 городских и муниципальных округах Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Сервитуты в прошлом году установлены в интересах АО «Мособлгаз», ООО «Газпром газификация», и иных ресурсоснабжающих организаций.

Публичные сервитуты могут быть установлены как на весь участок или на его часть, так и на несколько земельных участков. Срок действия публичного сервитута зависит от целей его установления. Так, например, публичный сервитут, предназначенный для размещения инженерных коммуникаций, может устанавливаться на срок от 10 до 49 лет.

Услуга «Установление публичного сервитута в целях размещения линейных объектов регионального значения» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. В случае положительного решения результат в виде распоряжения об установлении публичного сервитута поступит в личный кабинет.

Уточнить наличие обременений на своем земельном участке можно, заказав выписку из ЕГРН или воспользовавшись электронным сервисом — публичная кадастровая карта Росреестра, указав в поисковой строке кадастровый номер, затем включив соответствующий фильтр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.