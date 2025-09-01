12 новых инвестиционных школ построили и открыли в Подмосковье в 2025 году

В этом году в Подмосковье построили и открыли 12 новых инвестиционных школ для 11 325 учеников в разных городских округах, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Так, школы построены в:

Балашихе, в жилом комплексе «Героев»;

Долгопрудном, в микрорайоне Центральный;

Домодедове, в жилом комплексе «Прибрежный Парк»;

Красногорске, в ЖК «Митино О2» и ЖК «Тетрис»;

Ленинском округе, в ЖК «Горки Парк» и ЖК «Пригород Лесное»;

Лыткарине, в жилом комплексе «Гармония Парк»;

Мытищах, в жилом комплексе «Мытищи Парк»;

Одинцовском округе, в ЖК «Одинбург» и ЖК «Одинград»;

округе Пушкинский, в жилом комплексе «Новое Пушкино».

Подмосковные застройщики вместе с жилыми домами возводят всю необходимую социальную инфраструктуру: школы, детские сады и поликлиники.

В этом году за внебюджет было построено 12 инвестиционных школ за 26 млрд рублей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.