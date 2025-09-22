118 нелегальных площадок с морскими контейнерами выявили в Подмосковье

В Московской области с июля действует новый правовой режим регулирования деятельности площадок по размещению грузовых контейнеров. Размещение контейнеров должно соответствовать установленному стандарту и правилам землепользования, а именно целевому использованию земли. Проверочные мероприятия осуществляют муниципальные земельные инспекторы. Так, в Подмосковье на сегодняшний день выявлено 118 складов контейнеров морского типа с нецелевым использованием земли, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Рейды по несанкционированным площадкам с контейнерами морского типа в Подмосковье проводятся уже почти три месяца. Всего выявлено 302 земельных участка с контейнерными площадками, из них: 118 используются с нарушением земельного законодательства, вид разрешенного использования не соответствует фактической деятельности. По результатам проведенных мероприятий, в ходе которых инспекторы выдают предостережения со сроком исполнения 30 дней, нарушения нецелевого использования устранены на 55 участках: с 40 площадок контейнеры вывезены полностью, по 15 участкам вид разрешенного использования приведен в соответствие», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Нарушения нецелевого использования земли устранены в следующих муниципальных образованиях: в Люберцах — 14, Ленинском — 5, Дмитровском — 4, Домодедове — 4, Котельниках — 4, Красногорске — 4, Клину — 3, Богородском — 2, Наро-Фоминском — 2, Подольске — 2, по одному в Истре, Королеве, Лосино-Петровском, Мытищах, Одинцове, Раменском, Рузском, Солнечногорске, Химках, Щелкове, Электростали.

Помимо использования земли по целевому назначению, такие территории должны соответствовать строгим требованиям стандарта: наличие специализированной инфраструктуры, систем безопасности, договоров на вывоз ТКО и других условий.

Особое внимание уделяется землям сельскохозяйственного назначения. К примеру, в Ленинском округе после выданного предостережения и повышения кадастровой стоимости участка от контейнеров освобождены сельхозземли площадью 38,8 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.