Фото - © Участок на торгах в Можайском округе/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

сегодня в 18:24

111 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 18 по 22 августа комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 111 объектов, из которых 83 земельных участка в аренду, 19 земельных участка на продажу, 2 нежилых помещения в аренду, 4 нежилых помещения на продажу, ­­2 лота на продажу земельного участка со зданием и 1 лот на заключение договора водопользования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Можайском муниципальном округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью почти 10 соток, расположенный в деревне Вишенки. Начальная цена — 324 937,15 руб.

В Волоколамском округе в собственность можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 10 соток, расположенный в деревне Зубово. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 575 790 руб.

Для бизнеса также есть варианты предложений: в муниципальном округе Истра на торгах земельный участок 110 соток в аренду, под магазины.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.