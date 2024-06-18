11 учреждений образования построят в Красногорске ко Дню знаний

В Красногорске к 1 сентября планируют построить четыре школы, включая такие крупные учреждения, как воспитательно-образовательные центры в Павшинской пойме и Нахабино, а также семь детских садов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Напомним, что два дошкольных учреждения — в поселке Новом и в ЖК «Город «В лесу» — были открыты этой весной. Как подчеркнул глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, помимо качества выполнения работ, крайне значимым является строгое соблюдение заданных сроков, обеспечение кадровой наполняемости и обустройство сопутствующей инфраструктуры.

Наряду со строительством новых учреждений, в округе также формируется перечень мудрых школ, где в первоочередном порядке необходимо проведение капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.